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Париж Баскетбол — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
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Тони Паркер назвал идеальную стартовую пятёрку из бывших игроков «Сан-Антонио»

Тони Паркер назвал идеальную стартовую пятёрку из бывших игроков «Сан-Антонио»
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42-летний французский бывший профессиональный баскетболист, выступавший на позиции разыгрывающего защитника за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», Тони Паркер назвал стартовую пятёрку мечты из бывших членов техасской команды.

«Дэвид Робинсон, Кавай Леонард, Тим Данкан, Ману Джинобили и я», — приводит слова Паркера издание Fadeaway World.

Французский защитник был выбран под 28-м номером на драфте 2001 года техасской командой. Тони Паркер является четырёхкратным чемпионом НБА, завоевав свои титулы в сезонах-2002/2003, 2004/2005, 2006/2007, 2013/2014 в составе «Сан-Антонио Спёрс».

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