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22:30 Мск
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Названы планы НБА по новой лиге в Европе на базе топовых футбольных команд — BasketNews

Названы планы НБА по новой лиге в Европе на базе топовых футбольных команд — BasketNews
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Издание BasketNews поделилось подробностями относительно планов НБА по созданию новой лиги в Европе под своим патронажем. Как информирует издание, ссылаясь на свои источники, североамериканская лига в настоящий момент ведёт переговоры с несколькими командами Европы по их присоединению к новому чемпионату.

По сведениям источника, НБА ожидает, что от Испании к лиге могут присоединиться «Реал» и «Барселона; от Франции — АСВЕЛ и клуб из Парижа (отмечается, что он мог бы быть создан на базе ФК «ПСЖ»); от Великобритании — команда из Манчестера (НБА также рассчитывает на возможность создать баскетбольную команду на базе ФК «Манчестер Сити»); от Германии — команда из Берлина (не обязательно «Альба») и клуб в Мюнхене. Кроме того, упоминается Италия. При этом первоначальные планы НБА не включают Грецию, Сербию или Турцию. В общей сложности НБА рассматривает структуру с 10 командами.

Для создания новой лиги в Европе нужно одобрение со стороны владельцев всех 30 нынешних клубов Национальной баскетбольной ассоциации.

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