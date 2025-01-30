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Стивен Эй Смит назвал место Леброна Джеймса в истории баскетбола

Стивен Эй Смит назвал место Леброна Джеймса в истории баскетбола
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Североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит высказался о лёгком форварде и лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Всегда стараюсь быть максимально уважительным по отношению к Леброну Джеймсу. Считаю его одним из двух или трёх лучших баскетболистов в истории. Думаю, он второй в истории. Сокровище баскетбола, которого всем нам будет не хватать, когда он завершит карьеру», — сказал Эй Смит в эфире First Take.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн к настоящему моменту принял участие в 42 матчах, в которых в среднем набирал 23,8 очка, совершал 7,6 подбора и отдавал девять результативных передач.

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