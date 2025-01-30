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«Умоляю, прекрати это». Эй Смит обратился к Леброну после игры Бронни в НБА

«Умоляю, прекрати это». Эй Смит обратился к Леброну после игры Бронни в НБА
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Североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит высказался об игре атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Филадельфия Сиксерс». Встреча закончилась победой «Филадельфии» со счётом 118:104. Бронни провёл на паркете более 15 минут, но не набрал очков.

НБА — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
118 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс: Макси - 43, Убре - 20, Каунсил - 16, Гордон - 14, Ябуселе - 14, Эдвардс - 7, Бона - 4, Джексон, Драммонд, Лоури, Даутин, Нэнс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Кнехт - 24, Ривз - 13, Хатимура - 13, Реддиш - 5, Дэвис - 4, Колоко - 4, Хэйс - 4, Кристи - 3, Финни-Смит - 3, Джеймс, Милтон

«Я умоляю Леброна как отца. Прекрати это. Нам нравится то, что мы видим в игре Бронни в G-лиге, потому что именно там ему и место. Там он становится лучше, оттачивая свои навыки. Я верю, что у него есть потенциал. Болею за Бронни Джеймса и говорю это с сочувствием. Бронни отыграл в общей сложности 44 минуты и за это время набрал четыре очка. Все мы знаем, что он ещё не готов. Леброн, ты выставляешь своего сына в невыгодном свете», — сказал Эй Смит в эфире First Take.

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