«Умоляю, прекрати это». Эй Смит обратился к Леброну после игры Бронни в НБА

Североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит высказался об игре атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Филадельфия Сиксерс». Встреча закончилась победой «Филадельфии» со счётом 118:104. Бронни провёл на паркете более 15 минут, но не набрал очков.

«Я умоляю Леброна как отца. Прекрати это. Нам нравится то, что мы видим в игре Бронни в G-лиге, потому что именно там ему и место. Там он становится лучше, оттачивая свои навыки. Я верю, что у него есть потенциал. Болею за Бронни Джеймса и говорю это с сочувствием. Бронни отыграл в общей сложности 44 минуты и за это время набрал четыре очка. Все мы знаем, что он ещё не готов. Леброн, ты выставляешь своего сына в невыгодном свете», — сказал Эй Смит в эфире First Take.

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