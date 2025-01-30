Егор Дёмин показал совместное фото с Конором Макгрегором

18-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за университет Бригама Янга (BYU), на своей странице в социальных сетях показал совместное фото с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором (Дёмин — крайний слева).

Фото: Страница Ryan Gardner в социальных сетях

Именитый боец UFC ранее посетил матч NCAA между BYU и «Бэйлор Беарз» (93:89 OT). Макгрегор был на игре в атрибутике университета Бригама Янга, а после тепло высказался о болельщиках этой команды и признался, что остался впечатлён уровнем студенческого баскетбола.

Макгрегор направился к фанатам BYU, где играет Егор Дёмин: