Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский: сенсация, «Локо» дома уступил «Нижнему Новгороду», играя против семерых

Гомельский: сенсация, «Локо» дома уступил «Нижнему Новгороду», играя против семерых
Аудио-версия:
Комментарии

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем матче в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 88:86.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
86 : 88
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив-Кубань: Миллер - 20, Емченко - 17, Уэйли - 15, Темиров - 11, Кливленд - 5, Квитковских - 5, Ведищев - 4, Шеянов - 4, Гудумак - 2, Узинский - 2, Андерсон - 1, Елатонцев
Пари Нижний Новгород: Карпенков - 20, Вольхин - 16, Бабурин - 16, Хоменко - 15, Чадов - 11, Антипов - 9, Зоткин - 1, Семенченко, Захаров, Шилохвостов

«В третьем матче игрового дня произошла сенсация. «Локомотив» дома уступил «Нижнему Новгороду». С моей точки зрения, это тренерская победа Сергея Козина. В составе «Нижнего» нет ни одного легионера, и он не осмелился выпускать на площадку ни одного из трёх молодых игроков. «Локо» выступал против семерых. Всего семь баскетболистов у «Нижнего Новгорода» сменяли друг друга. Но как они сражались! В конечном итоге можно сказать, что команда Козина оказалась удачливее. Но также можно сказать, что и более мотивированной, и более умной. И поэтому добилась победы», — сказал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
В Единой лиге — исторический день! Крутой рекорд, первая победа и глупости
В Единой лиге — исторический день! Крутой рекорд, первая победа и глупости

Баскетболисты «Енисея» отгадывают новогодние песни:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android