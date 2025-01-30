Гомельский: сенсация, «Локо» дома уступил «Нижнему Новгороду», играя против семерых

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем матче в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 88:86.

«В третьем матче игрового дня произошла сенсация. «Локомотив» дома уступил «Нижнему Новгороду». С моей точки зрения, это тренерская победа Сергея Козина. В составе «Нижнего» нет ни одного легионера, и он не осмелился выпускать на площадку ни одного из трёх молодых игроков. «Локо» выступал против семерых. Всего семь баскетболистов у «Нижнего Новгорода» сменяли друг друга. Но как они сражались! В конечном итоге можно сказать, что команда Козина оказалась удачливее. Но также можно сказать, что и более мотивированной, и более умной. И поэтому добилась победы», — сказал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

Баскетболисты «Енисея» отгадывают новогодние песни: