Игрок «Майами» Терри Розир попал под следствие по делу о незаконных ставках

Разыгрывающий «Майами Хит» Терри Розир оказался в центре внимания со стороны федеральных прокуроров США. Об этом информирует Wall Street Journal. По сведениям источника, баскетболиста подозревают в манипулировании статистическими данными в 2023 году для ставок на спорт.

Отмечается, что расследование в отношении Розира является частью более широкого правительственного расследования, которое ранее велось против Джонтея Портера. Предполагается, что в той же игорной сети также делались подозрительные ставки на Розира, тогда выступавшего за «Шарлотт Хорнетс».

В нынешнем сезоне НБА Терри к настоящему моменту принял участие в 42 матчах, в которых в среднем набирал 12 очков, совершал 4,1 подбора и отдавал 2,9 передачи.

Рекорды НБА: