Демар Дерозан обозначил крайний срок, после которого точно завершит карьеру

Лёгкий форвард «Сакраменто Кингз» Демар Дерозан признался, что не рассчитывает продолжать играть через пять лет. В настоящий момент спортсмену 35 лет.

«У меня осталось не так много времени. Не собираюсь играть ещё пять лет. Я хочу максимально использовать возможности, которые есть сейчас у нашей команды. Никогда не знаешь, как всё сложится в будущем. Так что нам остаётся только ждать, а пока просто максимально использовать наш потенциал», — сказал Дерозан в эфире Run It Back.

В нынешнем сезоне НБА Демар к настоящему моменту принял участие в 42 матчах, в которых в среднем набирал 21,6 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 3,6 передачи.

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