«Бавария» на выезде победила «Жальгирис» в матче Евролиги

Завершился матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались литовский клуб «Жальгирис» и мюнхенская «Бавария». Игра закончилась со счётом 97:82 (22:18, 23:13, 26:28, 26:23) в пользу гостей.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Андреас Обст. Он набрал 26 очков. У «Жальгириса» лучшую результативность продемонстрировал защитник Сильвен Франсиско, на счету которого 33 очка, один подбор и пять передач.

В следующем туре соревнований «Жальгирис» сыграет с ещё одним немецким клубом — берлинской «Альбой». Встреча состоится 4 февраля и начнётся в 21:00 мск. «Бавария» в следующем туре регулярного чемпионата примет «Олимпию». Матч состоится 4 февраля, начало — в 22:45 мск.

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