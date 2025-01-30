Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бавария» на выезде победила «Жальгирис» в матче Евролиги

«Бавария» на выезде победила «Жальгирис» в матче Евролиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались литовский клуб «Жальгирис» и мюнхенская «Бавария». Игра закончилась со счётом 97:82 (22:18, 23:13, 26:28, 26:23) в пользу гостей.

Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
30 января 2025, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
82 : 97
Бавария
Мюнхен, Германия
Жальгирис: Уокер, Франсиско, Лекавичюс, Браздейкис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Харченков, Лучич, Обст, Битим, Бранкович, Букер, Йебо

Самым результативным в составе победителей стал защитник Андреас Обст. Он набрал 26 очков. У «Жальгириса» лучшую результативность продемонстрировал защитник Сильвен Франсиско, на счету которого 33 очка, один подбор и пять передач.

В следующем туре соревнований «Жальгирис» сыграет с ещё одним немецким клубом — берлинской «Альбой». Встреча состоится 4 февраля и начнётся в 21:00 мск. «Бавария» в следующем туре регулярного чемпионата примет «Олимпию». Матч состоится 4 февраля, начало — в 22:45 мск.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
Материалы по теме
Эксклюзив
Лидер УНИКСа Акун-Пёрселл объяснил, почему не перешёл в команды из Евролиги

Звезда WWE Бэйли показала свои баскетбольные навыки:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android