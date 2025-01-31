«Молюсь, чтобы он оставался здоров». Кайри Ирвинг высказался о Зайоне Уильямсоне

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг после матча с «Нью-Орлеан Пеликанс» (137:136) высказался о тяжёлом форварде этой команды Зайоне Уильямсоне.

«Он через многое прошёл как в личной жизни, так и просто из-за травм. Когда он приходил в лигу, вокруг него был такой ажиотаж. И могу сказать, что своей игрой он оправдал большую часть ожиданий. Я молюсь, чтобы он оставался здоров, продолжал выполнять свою миссию и просто помнил, зачем мы играем в эту игру. Я чувствую, что он настоящий профессионал», — сказал Ирвинг на пресс-конференции.

В матче с «Далласом» Уильямсон набрал 29 очков, сделал шесть подборов и семь передач. На счету Ирвинга в этой встрече 25 очков, девять подборов и шесть передач.

Материалы по теме Зайон Уильямсон прокомментировал слухи о возможном уходе из «Нью-Орлеана»

Зайон Уильямсон сделал тату на всю спину: