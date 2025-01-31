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«Молюсь, чтобы он оставался здоров». Кайри Ирвинг высказался о Зайоне Уильямсоне

«Молюсь, чтобы он оставался здоров». Кайри Ирвинг высказался о Зайоне Уильямсоне
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг после матча с «Нью-Орлеан Пеликанс» (137:136) высказался о тяжёлом форварде этой команды Зайоне Уильямсоне.

НБА — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
136 : 137
Даллас Маверикс
Даллас
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 32, Уильямсон - 29, Мюррей - 27, Макколлум - 23, Бостон - 12, Альварадо - 11, Тайс - 2, Грин, Кэйн, Мисси, Хоукинс, Робинсон-Эрл
Даллас Маверикс: Ирвинг - 25, Вашингтон - 25, Гэффорд - 22, Томпсон - 20, Гримс - 17, Динвидди - 11, Харди - 6, Маршалл - 5, Проспер - 4, Эдвардс - 2, Уильямс, Келли, Моррис

«Он через многое прошёл как в личной жизни, так и просто из-за травм. Когда он приходил в лигу, вокруг него был такой ажиотаж. И могу сказать, что своей игрой он оправдал большую часть ожиданий. Я молюсь, чтобы он оставался здоров, продолжал выполнять свою миссию и просто помнил, зачем мы играем в эту игру. Я чувствую, что он настоящий профессионал», — сказал Ирвинг на пресс-конференции.

В матче с «Далласом» Уильямсон набрал 29 очков, сделал шесть подборов и семь передач. На счету Ирвинга в этой встрече 25 очков, девять подборов и шесть передач.

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