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«Баскония» вырвала победу в матче Евролиги с «Барселоной»

«Баскония» вырвала победу в матче Евролиги с «Барселоной»
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Завершился матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались два испанских клуба — «Баскония» и «Барселона». Игра проходила в напряжённой борьбе и закончилась со счётом 88:86 (23:25, 21:21, 21:18, 23:22) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
30 января 2025, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
88 : 86
Барселона
Барселона, Испания
Баскония: Ховард, Райэсте, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Болдуин, Холл, Монеке, Саманич
Барселона: Пантер, Сарр, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра, Вильяр

Самым результативным в составе победителей был форвард Чима Монеке. Он набрал 22 очка. Кроме того, в его активе девять подборов и три результативные передачи. У «Барселоны» лучшую результативность продемонстрировал форвард Чимези Мету, на счету которого 14 очков, четыре подбора и две передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата «Баскония» на выезде сыграет с «Монако». Встреча состоится 5 февраля и начнётся в 21:00 мск. «Барселона» в следующем туре примет «Маккаби» из Тель-Авива. Матч пройдёт 5 февраля, начало — в 22:30 мск.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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