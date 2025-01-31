«Баскония» вырвала победу в матче Евролиги с «Барселоной»

Завершился матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались два испанских клуба — «Баскония» и «Барселона». Игра проходила в напряжённой борьбе и закончилась со счётом 88:86 (23:25, 21:21, 21:18, 23:22) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным в составе победителей был форвард Чима Монеке. Он набрал 22 очка. Кроме того, в его активе девять подборов и три результативные передачи. У «Барселоны» лучшую результативность продемонстрировал форвард Чимези Мету, на счету которого 14 очков, четыре подбора и две передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата «Баскония» на выезде сыграет с «Монако». Встреча состоится 5 февраля и начнётся в 21:00 мск. «Барселона» в следующем туре примет «Маккаби» из Тель-Авива. Матч пройдёт 5 февраля, начало — в 22:30 мск.

Школьник избил двух соперников во время баскетбольного матча: