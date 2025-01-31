Евролига: результаты матчей 30 января

В четверг, 30 января, состоялся очередной игровой день 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату были запланированы пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей Евролиги 30 января:
«Жальгирис» — «Бавария» — 82:97;
«Маккаби» Тель-Авив — «Альба» — 87:93;
«Баскония» — «Барселона» — 88:86;
«Олимпия» — «Панатинаикос» — 87:75;
«Париж» — АСВЕЛ — 91:82.
Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает греческий «Олимпиакос», на счету которого в текущем сезоне 16 побед и семь поражений. На второй позиции находится турецкий «Фенербахче» (15 побед — семь поражений). Топ-3 замыкает «Монако» (14 побед — девять поражений).
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