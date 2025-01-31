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Евролига: результаты матчей 30 января

Евролига: результаты матчей 30 января
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В четверг, 30 января, состоялся очередной игровой день 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату были запланированы пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Результаты матчей Евролиги 30 января:

«Жальгирис» — «Бавария» — 82:97;
«Маккаби» Тель-Авив — «Альба» — 87:93;
«Баскония» — «Барселона» — 88:86;
«Олимпия» — «Панатинаикос» — 87:75;
«Париж» — АСВЕЛ — 91:82.

Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
30 января 2025, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
82 : 97
Бавария
Мюнхен, Германия
Жальгирис: Уокер, Франсиско, Лекавичюс, Браздейкис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Харченков, Лучич, Обст, Битим, Бранкович, Букер, Йебо
Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
30 января 2025, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
87 : 93
Альба
Берлин, Германия
Маккаби Т-А: Шайок, Менко, Соркин, Рэйман, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Блатт, Уильямс, Деджулиус
Альба: Спаньоло, Ветцель, Делов, Макдауэлл-Уайт, Нуфер, Маттиссек, Шнайдер, Херманнссон, Олинде, Дёррис, Рапикве, Маккормак
Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
30 января 2025, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
88 : 86
Барселона
Барселона, Испания
Баскония: Ховард, Райэсте, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Болдуин, Холл, Монеке, Саманич
Барселона: Пантер, Сарр, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра, Вильяр
Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
30 января 2025, четверг. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
87 : 75
Панатинаикос
Афины, Греция
Олимпия: Димитриевич, Манньон, Бортолани, Козёр, Гаравалья, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Суиго, Карузо, Шилдс, Гиллеспи
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Самонтуров, Папапетру, Грант, Нанн, Габриэль, Адетокунбо, Эрнангомес, Митоглу
Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
30 января 2025, четверг. 22:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
91 : 82
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Кратцер, Ло, Хэйс, Янтунен, Уаттара
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Маледон, Ловернь, Ажинса, Джексон, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Блэк, Бентил

Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает греческий «Олимпиакос», на счету которого в текущем сезоне 16 побед и семь поражений. На второй позиции находится турецкий «Фенербахче» (15 побед — семь поражений). Топ-3 замыкает «Монако» (14 побед — девять поражений).

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