Евролига: расписание матчей 31 января

Сегодня, 31 января, состоится очередной игровой день 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату запланированы четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей Евролиги на 31 января:

20:30 мск – «Фенербахче» – «Виртус»;

21:00 мск – «Монако» – «Реал» Мадрид;

22:15 мск – «Олимпиакос» – «Анадолу Эфес»;

22:30 мск – «Партизан» – «Црвена Звезда».

Лидером чемпионата в настоящий момент является греческий «Олимпиакос», на счету которого 16 побед и семь поражений. На второй позиции находится турецкий «Фенербахче» (15 побед — семь поражений). Топ-3 замыкает «Монако» (14 побед — девять поражений).

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