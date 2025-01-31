Евролига: расписание матчей 31 января
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Сегодня, 31 января, состоится очередной игровой день 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату запланированы четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Расписание матчей Евролиги на 31 января:
20:30 мск – «Фенербахче» – «Виртус»;
21:00 мск – «Монако» – «Реал» Мадрид;
22:15 мск – «Олимпиакос» – «Анадолу Эфес»;
22:30 мск – «Партизан» – «Црвена Звезда».
Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
31 января 2025, пятница. 20:30 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Виртус
Болонья, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
31 января 2025, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
31 января 2025, пятница. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
31 января 2025, пятница. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лидером чемпионата в настоящий момент является греческий «Олимпиакос», на счету которого 16 побед и семь поражений. На второй позиции находится турецкий «Фенербахче» (15 побед — семь поражений). Топ-3 замыкает «Монако» (14 побед — девять поражений).
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