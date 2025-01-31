24 очка Донована Митчелла помогли «Кливленду» переиграть «Атланту»

В ночь с 30 на 31 января мск на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между лидером Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» и клубом «Атланта Хоукс». Хозяева паркета одержали победу со счётом 137:115.