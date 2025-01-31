24 очка Донована Митчелла помогли «Кливленду» переиграть «Атланту»
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В ночь с 30 на 31 января мск на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между лидером Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» и клубом «Атланта Хоукс». Хозяева паркета одержали победу со счётом 137:115.
НБА — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
137 : 115
Атланта Хоукс
Атланта
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 26, Митчелл - 24, Джером - 20, Мобли - 16, Тайсон - 15, Страс - 11, Ньянг - 10, Аллен - 9, Меррилл - 4, Портер - 2, Томпсон, Тор, Бейтс
Атланта Хоукс: Рисашер - 30, Хантер - 25, Янг - 15, Оконгву - 14, Гуйе - 8, Дэниэлс - 7, Мэтьюз - 6, Крейчи - 6, Уоллес - 2, Барлоу - 2, Родди, Нэнс
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