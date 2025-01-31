«Лейкерс» разгромили в гостях «Вашингтон», 40-летний Леброн Джеймс оформил дабл-дабл
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В ночь с 30 на 31 января мск на паркете «Кэпитал Уан-арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости одержали разгромную победу со счётом 134:96.
НБА — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
96 : 134
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Вашингтон Уизардс: Пул - 19, Кузма - 13, Кисперт - 11, Вукчевич - 9, Батлер - 8, Кулибали - 6, Шампани - 6, Джордж - 6, Холмс - 6, Валанчюнас - 5, Болдуин Мл. - 3, Дэвис - 2, Каррингтон - 2, Гилл
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 24, Хатимура - 22, Милтон - 21, Ривз - 17, Кристи - 13, Кнехт - 10, Хэйс - 10, Джеймс - 5, Вандербилт - 4, Колоко - 4, Джемисон - 4, Реддиш
40-летний лидер «Лейкерс» лёгкий форвард Леброн Джеймс оформил дабл-дабл — на его счету 24 очка и 11 результативных передач, а также три подбора.
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