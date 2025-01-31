«Лейкерс» разгромили в гостях «Вашингтон», 40-летний Леброн Джеймс оформил дабл-дабл

В ночь с 30 на 31 января мск на паркете «Кэпитал Уан-арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости одержали разгромную победу со счётом 134:96.

40-летний лидер «Лейкерс» лёгкий форвард Леброн Джеймс оформил дабл-дабл — на его счету 24 очка и 11 результативных передач, а также три подбора.