В ночь с 30 на 31 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 31 января:

«Кливленд Кавальерс» – «Атланта Хоукс» – 137:115;

«Вашингтон Уизардс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 96:134;

«Юта Джаз» – «Миннесота Тимбервулвз» – 113:138;

«Мемфис Гриззлиз» – «Хьюстон Рокетс» – 120:119;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Орландо Мэджик» – 119:90.

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