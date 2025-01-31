Результаты игрового дня НБА 31 января
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В ночь с 30 на 31 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 31 января:
«Кливленд Кавальерс» – «Атланта Хоукс» – 137:115;
«Вашингтон Уизардс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 96:134;
«Юта Джаз» – «Миннесота Тимбервулвз» – 113:138;
«Мемфис Гриззлиз» – «Хьюстон Рокетс» – 120:119;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Орландо Мэджик» – 119:90.
НБА — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
137 : 115
Атланта Хоукс
Атланта
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 26, Митчелл - 24, Джером - 20, Мобли - 16, Тайсон - 15, Страс - 11, Ньянг - 10, Аллен - 9, Меррилл - 4, Портер - 2, Томпсон, Тор, Бейтс
Атланта Хоукс: Рисашер - 30, Хантер - 25, Янг - 15, Оконгву - 14, Гуйе - 8, Дэниэлс - 7, Мэтьюз - 6, Крейчи - 6, Уоллес - 2, Барлоу - 2, Родди, Нэнс
НБА — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
96 : 134
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Вашингтон Уизардс: Пул - 19, Кузма - 13, Кисперт - 11, Вукчевич - 9, Батлер - 8, Кулибали - 6, Шампани - 6, Джордж - 6, Холмс - 6, Валанчюнас - 5, Болдуин Мл. - 3, Дэвис - 2, Каррингтон - 2, Гилл
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 24, Хатимура - 22, Милтон - 21, Ривз - 17, Кристи - 13, Кнехт - 10, Хэйс - 10, Джеймс - 5, Вандербилт - 4, Колоко - 4, Джемисон - 4, Реддиш
НБА — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
113 : 138
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Юта Джаз: Джордж - 23, Секстон - 19, Кларксон - 16, Коллинс - 16, Маркканен - 15, Кольер - 11, Юбэнкс - 6, Сенсабо - 3, Филиповски - 2, Кесслер - 2, Миллз, Михайлюк, Поттер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Диллингэм - 19, Гобер - 16, Гарза - 16, Александер-Уолкер - 15, Рид - 12, Кларк - 6, Рэндл - 6, Миллер - 6, Макдэниелс - 4, Майнотт - 2, Инглс
НБА — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 05:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
120 : 119
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 24, Кеннард - 22, Джексон - 21, Альдама - 15, Кларк - 13, Уэллс - 11, Ларэвиа - 5, Иди - 5, Пиппен Мл. - 4, Pullin, Кавамура, Хафф, Джексон, Кончар
Хьюстон Рокетс: Грин - 25, Брукс - 22, Томпсон - 21, Ванвлит - 13, Исон - 13, Адамс - 11, Ландейл - 8, Уитмор - 5, Тэйт - 1, Холидей, Смит II, Шеппард, Уильямс, Шенгюн, Грин
НБА — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
119 : 90
Орландо Мэджик
Орландо
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон - 23, Шарп - 23, Эйтон - 22, Бэнтон - 11, Авдия - 11, Уокер - 10, Саймонс - 8, Камара - 7, Рупер - 3, Макгауэнс - 1, Клингэн, Мюррэй, Рит, Мур, Уильямс
Орландо Мэджик: Вагнер - 24, Банкеро - 21, Энтони - 16, Картер - 12, Айзек - 4, Колдуэлл-Поуп - 4, Харрис - 3, Хьюстан - 2, Куин - 2, Битадзе - 2, Блэк, Саггс, Джозеф, Ховард, Да Силва
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