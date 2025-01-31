Редик напомнил о возрасте Леброна после матча «Лейкерс» с «Вашингтоном»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик отметил выступление лёгкого форварда команды Леброна Джеймса в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс». Встреча закончилась победой «озёрников» со счётом 134:96.

«Не упускайте из виду тот факт, что Леброну 40 лет. Он уже 22-й год в этой лиге. У него есть все награды на свете, и он выходит в четверг вечером на игру, которая не транслируется по национальному телевидению. Он выходит против команды, которая испытывает трудности, и задаёт тон встречи», — сказал Редик на пресс-конференции.

В матче с «Вашингтоном» Леброн набрал 24 очка, сделал три подбора и 11 передач.

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