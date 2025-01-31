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Редик напомнил о возрасте Леброна после матча «Лейкерс» с «Вашингтоном»

Редик напомнил о возрасте Леброна после матча «Лейкерс» с «Вашингтоном»
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик отметил выступление лёгкого форварда команды Леброна Джеймса в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс». Встреча закончилась победой «озёрников» со счётом 134:96.

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
96 : 134
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Вашингтон Уизардс: Пул - 19, Кузма - 13, Кисперт - 11, Вукчевич - 9, Батлер - 8, Кулибали - 6, Шампани - 6, Джордж - 6, Холмс - 6, Валанчюнас - 5, Болдуин Мл. - 3, Дэвис - 2, Каррингтон - 2, Гилл
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 24, Хатимура - 22, Милтон - 21, Ривз - 17, Кристи - 13, Кнехт - 10, Хэйс - 10, Джеймс - 5, Вандербилт - 4, Колоко - 4, Джемисон - 4, Реддиш

«Не упускайте из виду тот факт, что Леброну 40 лет. Он уже 22-й год в этой лиге. У него есть все награды на свете, и он выходит в четверг вечером на игру, которая не транслируется по национальному телевидению. Он выходит против команды, которая испытывает трудности, и задаёт тон встречи», — сказал Редик на пресс-конференции.
В матче с «Вашингтоном» Леброн набрал 24 очка, сделал три подбора и 11 передач.

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