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Стали известны окончательные составы на Матч всех звёзд НБА

Стали известны окончательные составы на Матч всех звёзд НБА
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Стали известны имена всех баскетболистов, которые примут участие в Матче всех звёзд НБА. В стартовом составе от Западной конференции выйдут Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Кевин Дюрант («Финикс Санз»), Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») и Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).

В старте от Востока выйдут Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»), Джейлен Брансон и Карл-Энтони Таунс (оба – «Нью-Йорк Никс»).

Также известны имена резервистов, которые примут участие в мероприятии. От Западной конференции сыграют Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»), Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»), Энтони Дэвис («Лейкерс»), Джеймс Харден («Лос-Анджелес Клипперс»), Джарен Джексон-младший («Мемфмс Гриззлиз»), Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс») и Джейлен Уильямс («Оклахома»).

От Востока вызваны следующие игроки: Джейлен Браун («Бостон»), Паскаль Сиакам ( «Индиана Пэйсерс»), Дариус Гарлэнд и Эван Мобли (оба – «Кливленд»), Кейд Каннингем («Детройт»), Дэмьен Лиллард («Милуоки») и Тайлер Хирроу («Майами Хит»).

Матч звёзд пройдёт в Сан-Франциско 16 февраля.

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