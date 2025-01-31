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Лука Дончич не вызван на Матч всех звёзд, несмотря на впечатляющую статистику

Лука Дончич не вызван на Матч всех звёзд, несмотря на впечатляющую статистику
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25-летний разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич не вызван на Матч всех звёзд НБА 2025 года. Ранее пресс-служба НБА назвала имена всех игроков, которые примут участие в мероприятии. Места словенцу в их числе не нашлось.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Лука в среднем за матч набирает 28,1 очка, совершает 8,3 подбора и отдаёт 7,8 передачи. Однако к настоящему моменту из-за травм Дончич принял участие лишь в 21 игре.

Также отметим, что участия в Матче всех звёзд НБА не примет центровой «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис, который также может похвастаться эффектными показателями: 20,9 очка, 14,5 подбора и 6,6 передачи в среднем за матч. При этом литовец сыграл лишь в 44 встречах.

Матч звёзд пройдёт в Сан-Франциско 16 февраля.

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