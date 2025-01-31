Джей Джей Редик прояснил позицию по возможному переходу НБА на четверти по 10 минут

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик прокомментировал новость о возможном переходе НБА на формат четвертей по 10 минут. В настоящий момент продолжительность игровых отрезков в лиге составляет 12 минут.

«Я не фанат такой задумки. Это плохая идея. Мы топовая лига. Так зачем нам подстраиваться под кого-то ещё? Это плохая идея», – приводит слова Редика на своей странице в социальных сетях североамериканский журналист и обозреватель Дэйв Макменамин.

Ранее комиссионер НБА Адам Сильвер признался, что считает вариант с сокращением четвертей до 10 минут правильным решением.

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