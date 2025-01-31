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Игроки НБА Ламело и Лонзо Боллы снялись в клипе среднего брата

Игроки НБА Ламело и Лонзо Боллы снялись в клипе среднего брата
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Американский баскетболист Лианджело Болл записал видео на популярную песню Tweaker. Участие в клипе приняли родные братья Лианджело — игроки НБА Ламело («Шарлотт Хорнетс») и Лонзо Боллы («Чикаго Буллз»).

Видео можно посмотреть на канале GELO в YouTube.

Лианджело трижды подписывал 10-дневные контракты с клубами Национальной баскетбольной ассоциации — дважды с «Шарлотт Хорнетс» и один раз с «Детройт Пистонс», но на паркет НБА баскетболист так и не выходил. Ранее сообщалось, что он подписал контракт со звукозаписывающей компанией Def Jam и Universal Music Group на $ 13 млн. Из этой суммы $ 8 млн являются гарантированной выплатой.

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