Игроки НБА Ламело и Лонзо Боллы снялись в клипе среднего брата

Американский баскетболист Лианджело Болл записал видео на популярную песню Tweaker. Участие в клипе приняли родные братья Лианджело — игроки НБА Ламело («Шарлотт Хорнетс») и Лонзо Боллы («Чикаго Буллз»).

Видео можно посмотреть на канале GELO в YouTube.

Лианджело трижды подписывал 10-дневные контракты с клубами Национальной баскетбольной ассоциации — дважды с «Шарлотт Хорнетс» и один раз с «Детройт Пистонс», но на паркет НБА баскетболист так и не выходил. Ранее сообщалось, что он подписал контракт со звукозаписывающей компанией Def Jam и Universal Music Group на $ 13 млн. Из этой суммы $ 8 млн являются гарантированной выплатой.