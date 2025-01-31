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Партизан Белград — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
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«Система несовершенна». О’Нил назвал игрока, который должен был попасть на Матч звёзд НБА

«Система несовершенна». О’Нил назвал игрока, который должен был попасть на Матч звёзд НБА
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Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), четырёхкратный чемпион лиги, а ныне эксперт Шакил О'Нил поделился мнением об окончательных составах на Матч всех звёзд НБА. Прославленный спортсмен обратил внимание на непопадание в список Трея Янга из «Атланты Хоукс».

«Трей Янг имеет все основания для того, чтобы злиться. Он заслуживает права быть в числе участников Матча звёзд. Считаю, что мы должны получить чёткие критерии отбора. Система несовершенна. Янг входит в число 24 лучших игроков НБА», — сказал Шакил NBA on TNT.

В нынешнем сезоне НБА Трей к настоящему моменту принял участие в 42 матчах, в которых в среднем набирал 22,3 очка, делал 3,2 подбора и 11,4 передачи.

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Трей Янг побывал на концерте Дрейка:

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