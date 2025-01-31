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У члена Зала славы Дуэйна Уэйда удалили почти половину почки

У члена Зала славы Дуэйна Уэйда удалили почти половину почки
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), член Зала славы баскетбола Дуэйн Уэйд рассказал о перенесённой операции на почке. В 2023 году врачи удалили ему 40% правой почки из-за опухоли. Впоследствии было установлено, что опухоль была злокачественной.

«Я пошёл провериться. Мне исполнилось 40 лет, и я обратил внимание на один момент: «Почему у меня проблемы с мочеиспусканием? Почему поток слабый?» Я задавал эти вопросы, потому что мой отец также проходил через это. В отправился к врачу, где меня обследовали. В результате что-то обнаружили на моей правой почке. Это была киста, опухоль. Врач сказал: «Тебе нужна операция на почке». В тот момент мне нужно было принять решение. Я решился на операцию 18 декабря 2023 года. Мой отец был рядом, чтобы проводить меня в больницу. Моя жена была рядом, когда я очнулся.

У меня действительно обнаружили рак. Слава богу, что я перенёс операцию, потому что опухоль была злокачественной. Теперь у меня есть одна почка, а у второй удалили 40%», — сказал Дуэйн в своём подкасте.

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