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Единая лига оштрафовала ЦСКА после скандала на матче с «Локомотивом-Кубань»

Единая лига оштрафовала ЦСКА после скандала на матче с «Локомотивом-Кубань»
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ сообщила о штрафных мерах в отношении московского ЦСКА в связи с нарушениями на матче регулярного чемпионата с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча состоялось 19 января и завершилась в пользу «Локо» со счётом 106:104.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 106
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 35, Аврамович - 23, Жан-Шарль - 11, Уэйр - 10, М'Бай - 9, Джекири - 7, Астапкович - 6, Антонов - 2, Курбанов - 1, Ганькевич, Ухов, Карпенко
Локомотив-Кубань: Мартюк - 27, Миллер - 16, Андерсон - 13, Кливленд - 12, Гудумак - 11, Темиров - 8, Елатонцев - 8, Емченко - 8, Узинский - 3, Коско, Ведищев, Уэйли

«Директорат чемпионата Единой лиги ВТБ рассмотрел видеозапись матча, представленные объяснительные и, руководствуясь пунктами регламента чемпионата 5.2, 33.9., 39.10.5., 57.1.3, 64.6., 65.1, 65.4, принял решение оштрафовать ПБК ЦСКА:

– ⁠за неспортивное поведение главного тренера ЦСКА;
– ⁠за невыполнение главным тренером ПБК ЦСКА обязанности покинуть игровую площадку после дисквалификации;
– ⁠за необеспечение участия представителей ЦСКА в пресс-конференции после матча;
– ⁠ ⁠за выход зрителя на игровую площадку;
– ⁠ за неспортивное поведение болельщика ЦСКА.

Напомним, в концовке встречи произошёл скандал после удаления лидера ЦСКА Каспера Уэйра, вылетевшего за лицевую линию при вводе мяча в игру соперниками. Американец получил технический фол, что вызвало недовольство игроков армейцев, а их главный тренер Андреас Пистиолис не справился с эмоциями и был удалён.

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