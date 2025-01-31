Бронни Джеймс может стать автором антирекорда НБА всех времён

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) реализовал 2 из 22 бросков с игры (9,1%). Обладателем антирекорда североамериканской лиги по реализации бросков с игры (минимум 10 попыток) для игроков, которые проводят первый сезон, является бразилец Роландо Феррейра. В свой первый и единственный сезон в НБА он реализовал один бросок с игры из 18 (5,6%).

Примечательно, что совсем недавно показатель Бронни составлял 6,3%. Джеймс-младший существенно улучшил статистику (9,1%) после матча регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс» (134:96), где он реализовал один из шести бросков с игры. В общей же сложности он в том матче набрал пять очков (Бронни трижды был точен с линии штрафных бросков).

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Бронни вместе с новичками «Лейкерс» поздравили Леброна: