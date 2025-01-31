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Легендарный тренер Джордж Карл назвал лучшего игрока, с которым он когда-либо работал

Легендарный тренер Джордж Карл назвал лучшего игрока, с которым он когда-либо работал
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Легендарный баскетбольный тренер, член Зала славы Джордж Карл признался, что шестикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Шон Кемп является лучшим игроком, с которыми он когда-либо работал.

«Шон Кемп — лучший спортсмен, которого я когда-либо тренировал. Кроме того, он, возможно, самый атлетичный «большой» в истории этой игры. И, возможно, самый атлетичный игрок, независимо от позиции! Докажите, что я не прав!» — написал Карл на своей странице в социальных сетях.

Кемп играл под руководством Карла в клубе «Сиэтл Суперсоникс» (нынешняя «Оклахома-Сити Тандер»).

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