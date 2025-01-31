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Александр Церковный ответил на вопрос по поводу большого числа легионеров в «Зените»

Александр Церковный ответил на вопрос по поводу большого числа легионеров в «Зените»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный ответил на вопрос по поводу легионеров в команде. По мнению Церковного, иностранные игроки поднимают уровень всего чемпионата, а мнение, что они мешают развиваться своим баскетболистам, является ошибочным.

«Почему в «Зените» так много легионеров и когда количество наших ребят будет преобладать? Легионеры в любом чемпионате дают уровень и конкуренцию. Говорить, что они не дают расти своим игрокам — большей частью заблуждение. В любом сильном европейском чемпионате как по баскетболу, так и по футболу и другим игровым видам спорта достаточно легионеров, и это не мешает этим странам растить своих талантливых игроков. Для нас в большем приоритете задача, чтобы было как можно больше в составе «Зенита» воспитанников нашей клубной системы», — приводит слова Церковного пресс-служба «Зенита».

В настоящий момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе 23 победы и пять поражений.

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