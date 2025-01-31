Генеральный директор «Зенита» рассказал, почему клуб подписал Дуэйна Бэйкона

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный высказался о подписании контракта в 2024 году с американским форвардом Дуэйном Бэйконом.

«С Дуэйном, а точнее, его агентом, были длительные и детальные разговоры. В итоге, когда мы поняли, что у нас одна цель, а условия устраивают обе стороны, подписали контракт. Одним из главных приоритетов игрока была борьба за трофей. Селекцией можно быть по-настоящему довольным, когда выигрываешь чемпионат.

Это всегда сложный процесс, который невозможно провести идеально. Редко, когда, подписываешь нескольких игроков, в процессе сезона не выясняется, что кто-то выпадает из состава, несмотря на то что всеми была проведена колоссальная работа, чтобы этого избежать», — приводит слова Церковного официальный сайт петербургской команды.

Бэйкон с 2017 по 2021 год выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Три сезона он провёл в «Шарлотт Хорнетс», а свой последний — в «Орландо Мэджик».

В нынешнем сезоне Единой лиги Дуэйн набирает в среднем 16,0 очка, 3,7 подбора и 2,2 передачи за матч.