Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Генеральный директор «Зенита» рассказал, почему клуб подписал Дуэйна Бэйкона

Генеральный директор «Зенита» рассказал, почему клуб подписал Дуэйна Бэйкона
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный высказался о подписании контракта в 2024 году с американским форвардом Дуэйном Бэйконом.

«С Дуэйном, а точнее, его агентом, были длительные и детальные разговоры. В итоге, когда мы поняли, что у нас одна цель, а условия устраивают обе стороны, подписали контракт. Одним из главных приоритетов игрока была борьба за трофей. Селекцией можно быть по-настоящему довольным, когда выигрываешь чемпионат.

Это всегда сложный процесс, который невозможно провести идеально. Редко, когда, подписываешь нескольких игроков, в процессе сезона не выясняется, что кто-то выпадает из состава, несмотря на то что всеми была проведена колоссальная работа, чтобы этого избежать», — приводит слова Церковного официальный сайт петербургской команды.

Бэйкон с 2017 по 2021 год выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Три сезона он провёл в «Шарлотт Хорнетс», а свой последний — в «Орландо Мэджик».

В нынешнем сезоне Единой лиги Дуэйн набирает в среднем 16,0 очка, 3,7 подбора и 2,2 передачи за матч.

Материалы по теме
Александр Церковный ответил на вопрос по поводу большого числа легионеров в «Зените»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android