Экс-чемпион НБА — о Трее Янге: он лидер по передачам, но разве его цифры приносят победы?

Известный аналитик шоу Inside the NBA и экс-чемпион НБА Кенни Смит высказался об отсутствии звёздного разыгрывающего защитника «Атланты Хоукс» Трея Янга на Матче звёзд НБА, прокомментировав результаты команды Янга в сезоне-2024/2025.

«Трей лидирует в лиге по количеству результативных передач. Если, например, какой-то парень лидирует по подборам, то это заставляет всех нас насторожиться, особенно его соперников. Да, Янг набирает в среднем 20 очков за матч, тут ему стоит отдать должное. Так что по статистике у него лучшие показатели.

Однако вы удивляетесь, почему его не вызвали на Матч всех звёзд. Тренеры выбирают игроков, которые приносят победы. Янг — лидер по передачам, но разве его цифры приносят его команде положительный результат?» — сказал Смит во время эфира Inside the NBA.

Ранее легендарный Шакил О'Нил поделился мнением об окончательных составах на Матч всех звёзд НБА, упомянув, что Янг заслужил приглашение на звёздный уикенд.