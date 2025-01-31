В «Зените» ответили, присутствует ли кредит доверия от «Газпрома» из-за отсутствия титулов

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный ответил на вопрос, есть ли к санкт-петербургской команде кредит доверия у «Газпрома», являющегося титульным спонсором клуба, из-за отсутствия титулов на протяжении последних двух лет.

— Команда два года не выигрывает чемпионат, как вы считаете, какой есть кредит доверия от ПАО «Газпром» у руководства БК «Зенит» и тренерского состава, чтобы вновь принести титул в Санкт-Петербург?

— Кредит доверия на этот сезон точно есть, — приводит слова Церковного официальный сайт петербургской команды.

В сезоне-2024/2025 «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, одержав 23 победы в 28 матчах. Своё первое и единственное чемпионство в Единой лиге ВТБ петербуржцы завоевали в сезоне-2021/2022.