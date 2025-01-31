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Гендиректор «Зенита» объяснил, почему Александр Щербенёв получает мало игрового времени

Гендиректор «Зенита» объяснил, почему Александр Щербенёв получает мало игрового времени
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Генеральный директор санкт-петербургского клуба «Зенит» Александр Церковный объяснил, почему новичок команды Александр Щербенёв, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, получает мало игрового времени.

— Александр Щербенёв, пришедший в этом сезоне, получает мало игрового времени, стоит ли ожидать его в «Зените»-2 или он будет через тренировки завоёвывать своё время?
— У Александра появляются регулярно шансы для реализации и будут появляться ещё. И он обязательно должен этим воспользоваться. На его позиции высокая конкуренция, и ему как пока ещё молодому игроку конечно, непросто. Но и тренер, и клуб ему верят и доверяют, в том числе поэтому наш контракт рассчитан на три года, — приводит слова Церковного пресс-служба «Зенита».

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