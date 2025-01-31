Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чарльз Баркли раскритиковал звёздного защитника «Атланты Хоукс» Трея Янга

Чарльз Баркли раскритиковал звёздного защитника «Атланты Хоукс» Трея Янга
Комментарии

Легендарный баскетболист, игравший на позиции форварда, и 11-кратный участник Матча всех звёзд Чарльз Баркли критически отозвался о звёздном разыгрывающем защитнике НБА Трее Янге, представляющем команду «Атланта Хоукс». Янг является лидером сезона-2024/2025 по количеству передач за матч — 11,4.

«Этот парень, к сожалению, не просто лидер по одному показателю. У него рекордно низкие цифры за карьеру — 40%, и он также лидирует в НБА по совершённым потерям. Я ужаснулся, когда во время эфира мне сказали: «Эй, послушай, посмотри на эти два пункта в статистике!» — сказал Баркли во время эфира Inside the NBA.

Материалы по теме
Экс-чемпион НБА — о Трее Янге: он лидер по передачам, но разве его цифры приносят победы?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android