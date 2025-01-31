Чарльз Баркли раскритиковал звёздного защитника «Атланты Хоукс» Трея Янга

Легендарный баскетболист, игравший на позиции форварда, и 11-кратный участник Матча всех звёзд Чарльз Баркли критически отозвался о звёздном разыгрывающем защитнике НБА Трее Янге, представляющем команду «Атланта Хоукс». Янг является лидером сезона-2024/2025 по количеству передач за матч — 11,4.

«Этот парень, к сожалению, не просто лидер по одному показателю. У него рекордно низкие цифры за карьеру — 40%, и он также лидирует в НБА по совершённым потерям. Я ужаснулся, когда во время эфира мне сказали: «Эй, послушай, посмотри на эти два пункта в статистике!» — сказал Баркли во время эфира Inside the NBA.