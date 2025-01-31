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Гендиректор «Зенита» поделился мнением о Матче звёзд Единой лиги

Гендиректор «Зенита» поделился мнением о Матче звёзд Единой лиги
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Генеральный директор клуба «Зенит» Александр Церковный высказался о возможном переносе Матча звёзд Единой лиги из Москвы в Санкт-Петербург.

— Суперкубок и Матч звёзд проводятся в Москве. Когда стоит ждать встречи такого уровня в Петербурге?
— Мы сделали лиге такое предложение.

— Матч звёзд. Как вы считаете, стоит ли проводить этот матч, если можно провести турнир по олимпийской системе, как в европейских странах в эти дни в Перми, где точно будет море фанатов?
— Пока трибуны на МВЗ заполнены до отказа, можно смело говорить, что такое мероприятие нужно, — приводит слова Церковного пресс-служба «Зенита».

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