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Генеральный директор «Зенита» рассказал, была ли возможность подписать звезду УНИКСа

Генеральный директор «Зенита» рассказал, была ли возможность подписать звезду УНИКСа
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал, почему санкт-петербургский клуб не приобрёл 31-летнего лёгкого форварда Девона Акун-Пёрселла, который перед стартом сезона заключил контракт с казанским УНИКСом.

— Почему вы не купили Акун-Пёрселла?
— Акун-Пёрселла купить нельзя, с ним можно подписать контракт. Казань это сделала раньше, поэтому мы этого игрока не рассматривали, — приводит слова Церковного официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Ранее генеральный директор «Зенита» ответил на вопрос, присутствует ли кредит доверия от «Газпрома» из-за отсутствия титулов в течение двух лет.

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