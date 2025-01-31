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НБА обновила список претендентов на звание MVP. Вембаньяма выбыл, Дэвис — вновь в топ-10

НБА обновила список претендентов на звание MVP. Вембаньяма выбыл, Дэвис — вновь в топ-10
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025.

Рейтинг MVP НБА на 31 января 2025 года:

1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»);
2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»);
3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»);
4. Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»);
5. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»);
6. Кевин Дюрант («Финикс Санз»);
7. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»)
8. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»);
9. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»);
10. Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»).

Ранее стали известны окончательные составы на Матч всех звёзд НБА.

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