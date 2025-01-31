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Ламело Болл стал первым в НБА, кто лидировал в голосовании, но не был вызван на Матч звёзд

Ламело Болл стал первым в НБА, кто лидировал в голосовании, но не был вызван на Матч звёзд
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23-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт Хорнетс», Ламело Болл стал первым в истории североамериканской лиги игроком, не попавшим на Матч звёзд после того, как лидировал в зрительском голосовании.

На 31 января Болл возглавлял список защитников по количеству зрительских голосов, которых фанаты хотят увидеть на Матче звёзд, но игроки и СМИ не выбрали звезду «Шарлотт» на звёздный уикенд. Напомним, на итоговый выбор игроков голоса распределяются следующим образом: 50% – поклонники, 25% – игроки и 25% – СМИ.

На данный момент у Ламело растяжение связок левого голеностопа, но его возвращение ожидается в ближайшее время.

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