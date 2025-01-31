«Выставляет на посмешище себя и клуб». Ховард призвал команды НБА не подписывать Батлера

Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард призвал руководство команд НБА не подписывать контракт с лёгким форвардом «Майами Хит» Джимми Батлером.

«Я, вероятно, не стал бы подписывать Джимми Батлера, по крайней мере в данный момент. Ничего не знаю о нём лично, поэтому не могу говорить на эту тему. Но, исходя из всего, что я вижу, не подписал бы контракт с ним, если бы был генеральным менеджером какой-либо команды.

Не в восторге от того, что делает Джимми. Этот парень выставляет на посмешище себя и команду. Каким бы хорошим он ни был, кто будет инвестировать, если [будущая сделка] может закончиться тем же самым [что и с «Майами Хит»]?» — приводит слова Ховарда портал The Sports Rush.