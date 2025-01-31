Экс-игрок НБА ответил, сможет ли Кавай Леонард войти в топ-10 лучших игроков в НБА

38-летний американский бывший профессиональный баскетболист, трёхкратный лучший шестой игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Лу Уильямс заявил, что звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард обладает потенциалом попасть в топ-10 лучших игроков североамериканской лиги.

«Может ли Кавай Леонард войти в топ-10 игроков? Безусловно, у него есть на это способности… Но опять же, ему всё равно. Так почему нас это должно волновать?» — приводит слова Уильямса издание Clutch Points.

Ранее легендарный разыгрывающий защитник Тони Паркер назвал стартовую пятёрку мечты из бывших членов «Сан-Антонио Спёрс», включив в неё Кавая Леонарда.