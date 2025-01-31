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Игрок «Майами Хит» дал первый публичный комментарий после подозрений в незаконных ставках

Игрок «Майами Хит» дал первый публичный комментарий после подозрений в незаконных ставках
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30-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» на позиции разыгрывающего защитника, Терри Розир дал свой первый публичный комментарий после подозрения в манипулировании статистическими данными в 2023 году для ставок на спорт.

«Я не могу отвечать ни на какие вопросы по этому поводу. Поэтому я не буду», — приводит слова Розира издание Clutch Points.

В нынешнем сезоне НБА Терри к настоящему моменту принял участие в 42 матчах, в которых в среднем набирал 12 очков, совершал 4,1 подбора и отдавал 2,9 передачи.

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