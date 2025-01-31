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Звезда Олимпиады в Париже является одним из кандидатов на обмен в НБА

Звезда Олимпиады в Париже является одним из кандидатов на обмен в НБА
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29-летний французский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Севенти Сиксерс» на позиции форварда, Гершон Ябуселе является одним из обсуждаемых игроков на рынке обменов перед текущим дедлайном.

Как сообщил журналист Майкл Скотто из HoopsHype в четверг, несколько команд, в число которых вошли такие коллективы, как «Бостон Селтикс», «Нью-Йорк Никс» и «Денвер Наггетс», выразили заинтересованность в приобретении французского форварда.

На Олимпийских играх — 2024 в Париже Ябуселе в составе сборной Франции завоевал серебряную медаль, на протяжении всего турнира демонстрируя хорошую игру. В финальном матче с США отметился ярким постер-данком через Леброна Джеймса.

Вернувшись в НБА после двухлетнего выступления за «Селтикс» в период с 2017 по 2019 год, Ябуселе в 44 встречах, включая 22 стартовых матча за команду, которую тренирует Ник Нёрс, набирает 10,4 очка, делая 5,5 подбора, отдавая 2,0 передачи и совершая 0,8 перехвата за игру, в основном заменяя Джоэла Эмбиида на позиции центрового.

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