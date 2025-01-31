Игрок «Детройт Пистонс» отстранён от матча и оштрафован за превышение лимита фолов

23-летний американский центровой «Детройт Пистонс» Айзея Стюарт отстранён на одну игру и оштрафован на $ 50 тыс. за превышение лимита неспортивных фолов. Об этом сообщил президент клуба по баскетбольным операциям Джо Думарс.

В матче с «Индианой Пэйсерс», который состоялся 30 января, Стюарт был удалён за неспортивный фол второй степени. Это стало его шестым неспортивным фолом, в то время как максимальный лимит составляет пять.

В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стюарт набирает 5,4 очка, делает 5,8 подбора, отдаёт 1,7 результативной передачи, а также совершает 1,3 блок-шота.