Мадридский «Реал» проиграл «Монако» в Евролиге

31 января в государстве Монако на стадионе «Луи II» завершился очередной матч элитного баскетбольного турнира Евролига, в котором встретились местный клуб «Монако» и действующие вице-чемпионы «Реал» Мадрид. Хозяева одержали победу со счётом 77:73 (20:13, 16:26, 23:17, 18:17).

Лучшим игроком в составе монегасков стал греческий разыгрывающий защитник Ник Калатес, оформивший по ходу матча дабл-дабл — 12 очков и 10 передач, а также совершивший два перехвата.

В составе мадридской команды наибольшую результативность продемонстрировал хорватский защитник, выступавший в НБА, Марио Хезонья, на счету которого 15 очков, восемь подборов, одна передача и один перехват.