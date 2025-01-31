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Реал Мадрид — Монако — Евролига, результат матча

Мадридский «Реал» проиграл «Монако» в Евролиге
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31 января в государстве Монако на стадионе «Луи II» завершился очередной матч элитного баскетбольного турнира Евролига, в котором встретились местный клуб «Монако» и действующие вице-чемпионы «Реал» Мадрид. Хозяева одержали победу со счётом 77:73 (20:13, 16:26, 23:17, 18:17).

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
31 января 2025, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
77 : 73
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Монако: Блоссомгейм, Папаяннис, Диалло, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Бегарен, Браун, Стразель, Калатес, Джеймс
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Гаруба, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе

Лучшим игроком в составе монегасков стал греческий разыгрывающий защитник Ник Калатес, оформивший по ходу матча дабл-дабл — 12 очков и 10 передач, а также совершивший два перехвата.

В составе мадридской команды наибольшую результативность продемонстрировал хорватский защитник, выступавший в НБА, Марио Хезонья, на счету которого 15 очков, восемь подборов, одна передача и один перехват.

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