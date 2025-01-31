«Лига уже не та. Теперь это лишь шоу». Букер выступил с критикой НБА насчёт Матча звёзд

28-летний атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер выступил с критикой в адрес Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) насчёт Матча звёзд лиги.

«Всегда мечтал об участии в Матче звёзд, но теперь понимаю: НБА уже не та лига, в которую я влюбился. Раньше сюда попадали лучшие, а теперь это сплошное шоу, политика и драма. Выставляйте лучших парней на площадку. Но за это хорошо платят, так что нам стоит замолчать об этом», — приводит слова Букера портал Fadeaway World.

Напомним, Матч звёзд НБА состоится 16 февраля в Сан-Франциско (США, штат Калифорния).

Ранее стали известны окончательные составы на Матч звёзд НБА.