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Кармело Энтони — о Джимми Батлере: он стал раковой опухолью для «Майами»

Кармело Энтони — о Джимми Батлере: он стал раковой опухолью для «Майами»
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Звёздный американский баскетболист и 10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони высказался по поводу ситуации с 35-летним представителем команды «Майами Хит» Джимми Батлером.

«Сначала это было забавно. Теперь это влияет на бизнес. Батлер становится раковой опухолью для организации… И в этот момент организация начинает испытывать неловкость и даже стыд», — приводит слова Энтони издание Clutch Points.

Ранее инсайдер Мэтт Мур из Action Network заявил, что 29-летний канадский баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс может стать участником обмена Джимми Батлера из «Майами Хит»

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Источник: «Уорриорз» могут обменять Эндрю Уиггинса в «Торонто» из-за Джимми Батлера
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