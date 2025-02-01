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Ирвинг: Дюранта можно выставлять в музее в качестве экспоната, он пример великого скорера

Ирвинг: Дюранта можно выставлять в музее в качестве экспоната, он пример великого скорера
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32-летний разыгрывающий защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг высоко оценил навыки лидера и тяжёлого форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта.

«Кевин Дюрант — парень, которого можно выставлять в музее в качестве музейного экспоната. Он пример того, как должен выглядеть великий скорер. Кевин высокий, умеет обращаться с мячом, бросает через любого игрока и очень любит конкурировать», — приводит слова Ирвинга портал ESPN.

Напомним, американский игрок принял участие в 36 матчах. В среднем за встречу Дюрант набирает 27,3 очка, делает 6,3 подбора, отдаёт 4,2 подбора, а также совершает 1,4 блок-шота.

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