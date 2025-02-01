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Партизан — Црвена Звезда — результат матча Евролиги

«Партизан» в драматичной концовке проиграл «Црвене Звезде»
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1 февраля в Сербии на арене «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» завершилось сербское дерби в рамках элитного баскетбольного турнира Евролига, в котором встретились местный клуб «Партизан» и «Црвена Звезда». Баскетболисты «Партизана» уступили со счётом 71:73 (18:21, 19:21, 16:13, 18:18). За одну секунду до конца матча при равном счёте защитник «Партизана» Стерлинг Браун сфолил на трёхочковой линии, подарив баскетболистам «Црвены Звезды» три штрафных броска.

Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
31 января 2025, пятница. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
71 : 73
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Вашингтон, Копривица, Накич, Браун, Бонга, Лакич, Майк, Джонс
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Теодосич, Давидовац, Митрович, Калинич, Боломбой, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш

Лучшим игроком в составе «Партизана» стал Карлик Джонс, на счету которого 20 очков, два подбора, три передачи и два перехвата.

У «Црвены Звезды» наибольшую результативность продемонстрировал Филип Петрушев, набравший 17 очков, восемь подборов, одну передачу и один перехват.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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