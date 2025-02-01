«Партизан» в драматичной концовке проиграл «Црвене Звезде»

1 февраля в Сербии на арене «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» завершилось сербское дерби в рамках элитного баскетбольного турнира Евролига, в котором встретились местный клуб «Партизан» и «Црвена Звезда». Баскетболисты «Партизана» уступили со счётом 71:73 (18:21, 19:21, 16:13, 18:18). За одну секунду до конца матча при равном счёте защитник «Партизана» Стерлинг Браун сфолил на трёхочковой линии, подарив баскетболистам «Црвены Звезды» три штрафных броска.

Лучшим игроком в составе «Партизана» стал Карлик Джонс, на счету которого 20 очков, два подбора, три передачи и два перехвата.

У «Црвены Звезды» наибольшую результативность продемонстрировал Филип Петрушев, набравший 17 очков, восемь подборов, одну передачу и один перехват.