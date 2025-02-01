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Евролига — результаты матчей 31 января

Евролига: результаты матчей 31 января
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31 января завершился очередной игровой день 24-го тура регулярного элитного европейского баскетбольного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату запланированы четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Результаты матчей Евролиги 31 января:

«Фенербахче» — «Виртус» — 95:81;
«Монако» — «Реал» Мадрид — 77:73;
«Олимпиакос» — «Анадолу Эфес» — 92:89;
«Партизан» — «Црвена Звезда» — 71:73.

Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
31 января 2025, пятница. 20:30 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
95 : 81
Виртус
Болонья, Италия
Фенербахче: Макколум, Мелли, Шанлы, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Жагар, Колсон, Берч
Виртус: Кординье, Белинелли, Пайола, Висконти, Шенгелия, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Акеле, Такер
Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
31 января 2025, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
77 : 73
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Монако: Блоссомгейм, Папаяннис, Диалло, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Бегарен, Браун, Стразель, Калатес, Джеймс
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Гаруба, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе
Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
31 января 2025, пятница. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
92 : 89
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Ларенцакис, Вильдоса, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Менса, Милутинов, Маккиссик, Фурнье
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис
Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
31 января 2025, пятница. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
71 : 73
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Вашингтон, Копривица, Накич, Браун, Бонга, Лакич, Майк, Джонс
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Теодосич, Давидовац, Митрович, Калинич, Боломбой, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш

После 24 проведённых матчей в сезоне-2024/2025 турнирную таблицу возглавляет греческий «Олимпиакос». На втором месте расположился турецкий клуб «Фенербахче». Третью строчку занимает коллектив «Монако».

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