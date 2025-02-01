Евролига: результаты матчей 31 января

31 января завершился очередной игровой день 24-го тура регулярного элитного европейского баскетбольного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату запланированы четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евролиги 31 января:

«Фенербахче» — «Виртус» — 95:81;

«Монако» — «Реал» Мадрид — 77:73;

«Олимпиакос» — «Анадолу Эфес» — 92:89;

«Партизан» — «Црвена Звезда» — 71:73.

После 24 проведённых матчей в сезоне-2024/2025 турнирную таблицу возглавляет греческий «Олимпиакос». На втором месте расположился турецкий клуб «Фенербахче». Третью строчку занимает коллектив «Монако».