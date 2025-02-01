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50 очков Ирвинга и Вашингтона не помогли «Далласу» без Луки Дончича обыграть «Детройт»

В ночь с 31 января на 1 февраля мск на паркете «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Детройт Пистонс» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 117:102.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Детройта» Кейд Каннингем, набравший 40 очков при шести подборах и четырёх ассистах. Лучшими баскетболистами в составе гостей стали разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг (28 очков, шесть подборов, три ассиста) и оформивший дабл-дабл тяжёлый форвард Пи Джей Вашингтон (22 очка, 13 подборов, один ассист).

«Маверикс» продолжают выступать без своего травмированного лидера словенца Луки Дончича, который пропустил последние 19 матчей из-за повреждения икроножной мышцы.