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Детройт Пистонс — Даллас Маверикс, результат матча 1 февраля 2025, счет 117:102, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

50 очков Ирвинга и Вашингтона не помогли «Далласу» без Луки Дончича обыграть «Детройт»
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В ночь с 31 января на 1 февраля мск на паркете «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Детройт Пистонс» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 117:102.

НБА — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
117 : 102
Даллас Маверикс
Даллас
Детройт Пистонс: Каннингем - 40, Харрис - 17, Дюрен - 16, Сассер - 10, Бисли - 9, Хардуэй-младший - 9, Рид - 6, Холланд - 4, Фонтеккио - 4, Томпсон - 2, Мур, Клинтман
Даллас Маверикс: Ирвинг - 28, Вашингтон - 22, Гэффорд - 16, Томпсон - 13, Маршалл - 7, Динвидди - 5, Проспер - 4, Келли - 4, Экзам - 3, Харди, Гримс, Эдвардс, Моррис

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Детройта» Кейд Каннингем, набравший 40 очков при шести подборах и четырёх ассистах. Лучшими баскетболистами в составе гостей стали разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг (28 очков, шесть подборов, три ассиста) и оформивший дабл-дабл тяжёлый форвард Пи Джей Вашингтон (22 очка, 13 подборов, один ассист).

«Маверикс» продолжают выступать без своего травмированного лидера словенца Луки Дончича, который пропустил последние 19 матчей из-за повреждения икроножной мышцы.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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