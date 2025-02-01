Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Филадельфия Сиксерс — Денвер Наггетс, результат матча 1 февраля 2025, счет 134:137, НБА 2024/2025

Дабл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Филадельфию» и прервать две серии
Комментарии

В ночь с 31 января на 1 февраля мск на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между «Филадельфией Сиксерс» и «Денвер Наггетс». Гости одержали победу со счётом 137:134.

НБА — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
134 : 137
Денвер Наггетс
Денвер
Филадельфия Сиксерс: Макси - 42, Ябуселе - 28, Убре - 27, Гордон - 11, Каунсил - 10, Эдвардс - 9, Лоури - 3, Джексон - 2, Бона - 2, Нэнс
Денвер Наггетс: Маррей - 31, Йокич - 28, Портер - 24, Строутер - 18, Браун - 15, Гордон - 11, Уотсон - 6, Уэстбрук - 4, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Ннаджи, Пикетт

В составе гостей дабл-дабл оформил сербский центровой Никола Йокич, которому не хватило одного подбора до трипл-дабла. На его счету 28 очков и 13 результативных передач, а также девять подборов.

Этот результат оборвал сразу две статистические серии команд в регулярном чемпионате НБА — трёхматчевую проигрышную для «Денвера» и четырёхматчевую победную для «Филадельфии».

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
Материалы по теме
Серб Никола Йокич стал автором уникального достижения в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android