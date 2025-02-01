Дабл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Филадельфию» и прервать две серии

В ночь с 31 января на 1 февраля мск на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между «Филадельфией Сиксерс» и «Денвер Наггетс». Гости одержали победу со счётом 137:134.

В составе гостей дабл-дабл оформил сербский центровой Никола Йокич, которому не хватило одного подбора до трипл-дабла. На его счету 28 очков и 13 результативных передач, а также девять подборов.

Этот результат оборвал сразу две статистические серии команд в регулярном чемпионате НБА — трёхматчевую проигрышную для «Денвера» и четырёхматчевую победную для «Филадельфии».