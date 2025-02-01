«Сан-Антонио» победил «Милуоки», у Виктора Вембаньямы и Янниса Адетокунбо дабл-даблы

В ночь с 31 января на 1 февраля мск на паркете арены «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Сан-Антонио Сперс» и «Милуоки Бакс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 144:118.

Самым результативным игроком матча стал греческий лёгкий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, на счету которого дабл-дабл — 35 очков и 14 подборов, а также шесть ассистов. Дабл-дабл оформил и лидер «Сан-Антонио» французский центровой Виктор Вембаньяма — 30 очков и 14 подборов, а также один результативный пас.

«Спёрс» выиграли после двух поражения подряд, «Бакс» уступили в трёх матчах из последних четырёх.