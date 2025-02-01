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Сан-Антонио Сперс — Милуоки Бакс, результат матча 1 февраля 2025, счет 144:118, НБА 2024/2025

«Сан-Антонио» победил «Милуоки», у Виктора Вембаньямы и Янниса Адетокунбо дабл-даблы
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В ночь с 31 января на 1 февраля мск на паркете арены «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Сан-Антонио Сперс» и «Милуоки Бакс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 144:118.

НБА — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
144 : 118
Милуоки Бакс
Милуоки
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 30, Джонсон - 24, Касл - 20, Барнс - 16, Пол - 12, Васселл - 12, Джонс - 9, Шампани - 6, Мамукелашвили - 5, Брэнэм - 3, Коллинс - 3, Сохан - 2, Уэсли - 2, Сиссоко, Бэсси
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 35, Лиллард - 22, Миддлтон - 21, Принс - 13, Коннотон - 8, Джексон - 7, Лопес - 6, Трент-мл. - 2, Ливингстон - 2, Умуде - 2, Боучэмп, Роллинз, Грин, Райт

Самым результативным игроком матча стал греческий лёгкий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, на счету которого дабл-дабл — 35 очков и 14 подборов, а также шесть ассистов. Дабл-дабл оформил и лидер «Сан-Антонио» французский центровой Виктор Вембаньяма — 30 очков и 14 подборов, а также один результативный пас.

«Спёрс» выиграли после двух поражения подряд, «Бакс» уступили в трёх матчах из последних четырёх.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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